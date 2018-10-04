В домашних роутерах найдена опасная уязвимость

В популярных домашних роутерах найдена опасная уязвимость

Об этом сообщили исследователи кибербезопасности компании Tenable в блоге организации.

Брешь в модели TL-WR841N позволяет злоумышленникам захватить устройство и контролировать его. Хакеры могут использовать проблемы в защите устройства, чтобы управлять запросами и проходящим трафиком. То есть киберпреступники могут «заставить» пользователя посетить вредоносные сайты.

Помимо этого, специалисты обнаружили две уязвимости, которые могут привести к сбою в работе маршрутизатора, вызвав отказ в обслуживании.

Эксперты обратили внимание на то, что эти локальные уязвимости не исправлены производителем. Таким образом, под угрозу поставлены все юзеры, использующие роутеры указанного бренда.

Роутеры TP-Link указанной модели очень распространены: сообщается, что на Amazon такое устройство является наиболее продаваемым в своей категории.

Ранее эксперты компании Trustwave уличили хакеров в атаке на маршрутизаторы компании MikroTik. Тогда преступники заразили вредным ПО сотни тысяч устройств.