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В домашних роутерах найдена опасная уязвимость
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В популярных домашних роутерах найдена опасная уязвимость 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщили исследователи кибербезопасности компании Tenable в блоге организации.
Брешь в модели TL-WR841N позволяет злоумышленникам захватить устройство и контролировать его. Хакеры могут использовать проблемы в защите устройства, чтобы управлять запросами и проходящим трафиком. То есть киберпреступники могут «заставить» пользователя посетить вредоносные сайты.
Помимо этого, специалисты обнаружили две уязвимости, которые могут привести к сбою в работе маршрутизатора, вызвав отказ в обслуживании.
Эксперты обратили внимание на то, что эти локальные уязвимости не исправлены производителем. Таким образом, под угрозу поставлены все юзеры, использующие роутеры указанного бренда.
Роутеры TP-Link указанной модели очень распространены: сообщается, что на Amazon такое устройство является наиболее продаваемым в своей категории.
Ранее эксперты компании Trustwave уличили хакеров в атаке на маршрутизаторы компании MikroTik. Тогда преступники заразили вредным ПО сотни тысяч устройств.
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