Instagram устранил проблемы в работе сервиса

Instagram устранил проблемы, наблюдавшиеся в работе соцсети, сообщил ТАСС представитель сервиса.

"Мы знаем, что у некоторых пользователей возникли трудности со входом в Instagram. Мы быстро отреагировали на проблему и устранили ее", — отметил собеседник агентства.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой наблюдался в крупных городах США и Европы. Проблемы испытывали и жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Более половины проблем было связано с просмотром новостной ленты, 31% пользователей жаловались на трудности со входом в аккаунт, 17% не могли открыть сайт соцсети.

Istagram — популярная соцсеть обмена фото и видео материалами. Компанию в 2010 году основали Кевин Систром и Майк Кригер. В 2012 году сервис приобрел Facebook за миллиард долларов.