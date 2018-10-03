Ещё
Instagram устранил проблемы в работе сервиса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram устранил проблемы в работе сервиса 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Instagram устранил проблемы, наблюдавшиеся в работе соцсети, сообщил ТАСС представитель сервиса.
"Мы знаем, что у некоторых пользователей возникли трудности со входом в Instagram. Мы быстро отреагировали на проблему и устранили ее", — отметил собеседник агентства.
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой наблюдался в крупных городах США и Европы. Проблемы испытывали и жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Более половины проблем было связано с просмотром новостной ленты, 31% пользователей жаловались на трудности со входом в аккаунт, 17% не могли открыть сайт соцсети.
Istagram — популярная соцсеть обмена фото и видео материалами. Компанию в 2010 году основали Кевин Систром и Майк Кригер. В 2012 году сервис приобрел Facebook за миллиард долларов.
Москва24: последние новости
Дуров прокомментировал утечку данных пользователей Telegram 20 лет Google: самое интересное – о главном поисковике АМПП сообщил о задержках при оплате парковки через SMS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев
Торговая война переросла в политический кризис81
Жена Захарченко эмигрировала в США189
Командир украинского катера пообещал пойти на Крым143
Сестра устроила фотосессию мертвой звезды «Дома-2»22
Видео
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
01:00
Бюджетные полмиллиона потратили на концерт Шнура
Общество
00:30
Массовая драка цыганок на Украине попала на видео
Происшествия В мире
03:19
Жена Захарченко эмигрировала в США
Происшествия
00:58
Командир украинского катера пообещал пойти на Крым
Украина Армия
05:01
Пугачева поставила на место дерзкого Баскова
Шоу-бизнес
00:40
Лондон пугает Москву
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение