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Google запустит сервис облачных игр
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Google запустит сервис облачных игр 

CyberSport.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: CyberSport
Google разработала сервис облачных игр Project Stream, бета-тест которого начнётся 5 октября. Об этом компания объявила в блоге проекта.
Сервис будет работать через браузер Chrome. Для корректной работы Project Stream понадобится интернет со скоростью 25 Мбит/с. Пользователь будет получать картинку разрешением Full HD с 60 кадрами в секунду.
В начале бета-теста будет доступна только одна игра — Assassin’s Creed: Odyssey. В бета-тесте поучаствует ограниченное число игроков. Заявки могут подать жители США не моложе 17 лет.
Сервисы облачного гейминга позволяют играть в требовательные к к высоким техническим характеристикам игры на слабых компьютерах. Игры запускаются на удалённом сервере, а пользователь управляет процессом дистанционно, получая изображение на стриме.
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