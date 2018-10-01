Google запустит сервис облачных игр

Google разработала сервис облачных игр Project Stream, бета-тест которого начнётся 5 октября. Об этом компания объявила в блоге проекта.

Сервис будет работать через браузер Chrome. Для корректной работы Project Stream понадобится интернет со скоростью 25 Мбит/с. Пользователь будет получать картинку разрешением Full HD с 60 кадрами в секунду.

В начале бета-теста будет доступна только одна игра — Assassin’s Creed: Odyssey. В бета-тесте поучаствует ограниченное число игроков. Заявки могут подать жители США не моложе 17 лет.

Сервисы облачного гейминга позволяют играть в требовательные к к высоким техническим характеристикам игры на слабых компьютерах. Игры запускаются на удалённом сервере, а пользователь управляет процессом дистанционно, получая изображение на стриме.