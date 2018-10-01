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У YouTube появился мини-плеер
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У YouTube появился мини-плеер 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В настольную версию YouTube была добавлена функция, похожая на режим "картинка в картинке" в мобильном клиенте. Если открыть сайт в браузере, на панели управления воспроизведением появится новая кнопка — "Показывать проигрыватель в уменьшенном размере", по нажатии на которую миниатюрный плеер разместится в нижнем правом углу.
Новая функция позволит просматривать сайт, параллельно просматривая ролики. В новом режиме просмотра можно перематывать, перемешивать видео, а также управлять очередью плей-листа.
скриншот
Если пользователь запустит мини-плеер, его перенаправят на последнюю посещенную страницу, если откроет видео напрямую — его перекинут на главную страницу YouTube. Перемещать окно пока нельзя.
Как пишет Engadget, принадлежащий Google видеохостинг начал тестировать эту возможность еще в марте, но до широкой аудитории она добралась только сейчас.
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