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Дуров оправдался за утечки в Telegram
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Дуров прокомментировал утечки данных пользователей Telegram 

РИА Новости + ещё 15
Утечки IP-адресов пользователей во время аудиовызовов через мессенджер Telegram затронули менее 0,01% звонков, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
Ранее издание Engadget сообщило, что специалист в области безопасности Дхирадж Мишра обнаружил утечки в приложение Telegram. Сообщалось, что была зафиксирована утечка IP-адресов пользователей во время звонков через мессенжер из-за одноранговой системы сервера P2P. Компания уже устранила этот недочет в двух последних обновлениях Telegram, теперь пользователи могут полностью отключить систему P2P во время аудиовызовов. За свою находку Мишра получил около 2,3 тысячи долларов.
"Telegram Desktop (версия мессенджера для компьютера — ред.), которая используется менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка (по отключению одноранговых звонков — ред.) отсутствовала. Благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями", — написал Дуров в своем канале в Telegram.
По его словам Дурова, во время однорангового (P2P) вызова оба устройства, с которых совершается звонок, должны знать IP-адреса друг друга. Благодаря тому, что вызов совершается напрямую без использования дополнительных серверов, качество и скорость передачи аудиоданных повышаются. Однако теперь во всех приложениях Telegram есть возможность отключить P2P.
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