Пользователи Facebook оказались в опасности

Команда инженеров американской компании Facebook обнаружила "проблему с безопасностью" в социальной сети, которая затронула почти 50 млн аккаунтов.
Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте компании.
"Во второй половине дня во вторник, 25 сентября, команда наших инженеров обнаружила проблему с безопасностью, затрагивающую почти 50 млн учетных записей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование инцидента находится на ранней стадии. На данный момент в компании уверены, что злоумышленники использовали уязвимость в коде Facebook, которая повлияла на функцию, позволяющую пользователям увидеть, как их страница отображается для других пользователей.
"Это дало им возможность украсть маркеры доступа Facebook, которые они потом могли использовать, чтобы заполучить аккаунты людей", — говорится в пресс— релизе.