Пользователи Facebook оказались в опасности

Facebook сообщила о инциденте с безопасностью, затронувшем почти 50 млн аккаунтов

Команда инженеров американской компании Facebook обнаружила "проблему с безопасностью" в социальной сети, которая затронула почти 50 млн аккаунтов.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте компании.

"Во второй половине дня во вторник, 25 сентября, команда наших инженеров обнаружила проблему с безопасностью, затрагивающую почти 50 млн учетных записей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование инцидента находится на ранней стадии. На данный момент в компании уверены, что злоумышленники использовали уязвимость в коде Facebook, которая повлияла на функцию, позволяющую пользователям увидеть, как их страница отображается для других пользователей.