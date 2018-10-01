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Apple объяснила, почему смартфоны с большими экранами — это хорошо
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Apple объяснила, почему смартфоны с большими экранами — это хорошо 

Ferra.ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Компания Apple опубликовала новую рекламу, посвящённую смартфонам iPhone XS и iPhone XS Max. В ролике обращается внимение на достоинства больших экранов смартфонов.
По сюжету, пользователи снимают на свои iPhone котов, печеньки, детей, собак и даже самих себя, а затем с удивлением наблюдают внезапный рост этих объектов в реальности.
Видео было создано Джоном Хиллкоутом (John Hillcoat), среди прочего известный как один из режиссёров сериала «Чёрное зеркало».
Напомним, новые смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max начали продаваться с 21 сентября 2018 года, а в России они появились в прошлую пятницу, 28 сентября.
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