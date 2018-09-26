Apple обвинили в краже коммерческой тайны

Производитель полупроводникового и телекоммуникационного оборудования Qualcomm обвинила Apple в краже конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Данные, связанные с микропроцессорами компании, якобы были переданы Intel , основному поставщику «яблочной» корпорации, с целью улучшения производительности чипов.

Согласно иску, поданному в окружной суд Сан-Диего (штат Калифорния) 24 сентября, Apple предоставила конкуренту Qualcomm исходный код программного обеспечения и лог-файлы. Истец надеется, что новые обвинения будут включены в состав полуторагодового судебного спора между компаниями.

«Незаконное использование ценных коммерческих секретов Qualcomm с целью помочь конкуренту наверстать упущенное наносит нам непоправимый ущерб, и нельзя допустить, чтобы это продолжалось», — заявил CNBC исполнительный вице-президент компании Дональд Розенберг.

Intel от комментариев отказалась, а Apple, в свою очередь, указало на заявление, сделанное компанией по этому делу в июне 2017 года. В нём говорится, что незаконные методы ведения бизнеса Qualcomm наносит вред не только Apple, но и всей отрасли.

«Они предоставляет над единственный компонент для подключения, но в течение многих лет требовали долю от общей стоимости наших продуктов, эффективно облагая налогом инновации Apple. Мы глубоко убеждены в ценности интеллектуальной собственности, но мы не должны платить им за технологические прорывы, к которым они не имеют никакого отношения», — рассказал представитель компании.

Кто прав, кто виноват

Apple и Qualcomm ведут судебные разбирательства с января 2017 года. Всё началось с иска, в котором корпорация обвинила поставщика в завышении цен на покупаемые чипы. В апреле того же года уже Qualcomm обвинила Apple в нарушении патентных прав и даже потребовала наложить запрет на продажи iPhone, заявив, что ни один современный телефон, включая «яблочный», не был бы возможен без её технологий. А в ноябре поставщик подал ещё один иск — в нём говорилось, что «яблочная» компания не предоставляла доступ к исходному коду программного обеспечению, из-за чего Qualcomm не могла убедиться в надёжности его защиты.

В конце июня 2018 года американский производитель заявил, что больше не будет поставлять Apple модемные чипы, сославшись на затянувшиеся юридические споры. Это означало, что линейка iPhone 2018 будет оснащена только модемами Intel. Но, несмотря на это, Qualcomm не исключал возможности возобновления сотрудничества с Apple после разрешения всех вопросов. Тем временем пользователи начали переживать за скорость работы новых смартфонов Apple. Масло в огонь подлило и совместное тестирования Qualcomm и Speedtest.com: оно показало, что Android-смартфоны с SoC Qualcomm Snapdragon 845 показывают более высокие скорости в сетях 4G, чем устройства с модемами Intel XMM 7480 и Intel XMM 7360.

12 сентября Apple представила новые iPhone, два из которых, iPhone XS и XS Max, поступили в продажу 21-ого числа. А уже через несколько дней владельцы смартфонов начали жаловаться на дефекты устройств, в том числе и слабый уровень сигнала сотовой связи и Wi-Fi. На форумах сразу же появилось предположение, что проблема может крыться в сотовых модемах, ведь старые модели оснащены комплектующими производства Qualcomm и Intel, а смартфоны этого года ограничились продукцией только последней компании. В то же время недавно сервис SpeedSmart протестировал скорость передачи данных у iPhone XS и iPhone XS Max в сетях LTE и выяснил, что она значительно выше, чем у iPhone X.

Следующее суд между Apple и Qualcomm должен состояться в апреле 2019 года.