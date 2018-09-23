Заговор против Трампа: в Google планировали диверсию

Google пыталась организовать сопротивление иммиграционному указу Дональда Трампа , изменив алгоритмы собственного поискового сервиса — об этом говорится во внутренней электронной переписке сотрудников компании. Эта утечка электронных писем стала еще одной вехой в противостоянии американского президента и IT-гиганта, который никогда не скрывал свою поддержку Хиллари Клинтон

«Это все мозговой штурм»

Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Речь идет о директиве, запрещающей беженцам и гражданам Ирана Йемена — стран с преимущественно мусульманским населением — въезд на территорию США в течение 90 дней.

Этот указ буквально всколыхнул компании Кремниевой долины, которая озаботилась судьбой своих работников-иммигрантов. Некоторые руководители даже заявили, что запрет на въезд нарушает рабочий процесс.

Среди этих компаний была и Google. «Печально видеть, что этот указ каким-то образом ограничит жизнь работников Google и их семей, а кроме того, создаст барьеры на пути следования талантов в нашу страну», — заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи. Сооснователь компании Сергей Брин устроил одиночный пикет против указа президента, заявив, что сам является беженцем.

Как стало известно полтора года спустя, сразу после тревожных новостей сотрудники Google решили действовать и добавить в поиск новые функции.

В частности, пользователи могли увидеть в выдаче контакты для пожертвований в организации, поддерживающие международную иммиграцию, а также телефоны, по которым можно связаться с адвокатами и государственными структурами, если человека или его родных затронул президентский указ.

Кроме того, Google подумывала внести изменения в алгоритм поиска, который мог демонстрировать «запрограммировано-предвзятые результаты» по запросам «ислам», «мусульманин», «Иран» и т.д.

Официальный представитель компании прокомментировал утечку внутренних электронных писем: «Эти сообщения — результаты мозгового штурма, ни одна из идей так и не была воплощена в жизнь. Google никогда не вмешивается в результаты поиска и не вносит изменения в свои продукты, чтобы продвигать политическую идеологию — ни в текущую избирательную кампанию, ни во время выборов 2016 года, ни после иммиграционного указа президента Трампа».

Белый дом пока не предоставил официальный комментарий. Тем не менее, Дональду Трампу будет очень интересно узнать, что Google планировала подобную «диверсию», пусть даже только на бумаге, так как он сам давно подозревает поисковик в подтасовке результатов.

По мнению лидера США, Google вносит изменения в поисковую выдачу по запросу «Дональд Трамп», демонстрируя пользователю только негативные новости, связанные с американским президентом.

Кроме того, на верхних строчках результатов оказываются либеральные СМИ, которые относятся к Трампу отрицательно.

Google опровергает любую политическую предвзятость несмотря на тот факт, что во время предвыборной гонки 2017 года компания открыто поддерживала кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Оскорбительные выборы

На прошлой неделе в сеть попало ранее засекреченное видео, на котором высшее руководство Google собрало всех сотрудников в первую пятницу после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Сооснователи компании Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также гендиректор Сундар Пичаи во всеуслышание выразили сожаление в связи с избранием республиканца.

«Сегодня большинство людей здесь расстроены и взволнованы. Я нахожу эти выборы оскорбительными, и знаю, что многие из вас со мной согласны. Это тяжелое время, которое идет вразрез со многими нашими ценностями. Я считаю, что это хороший момент, чтобы подумать об этом», — заявил Брин в начале собрания.

Финансовый директор Рут Порат, которая также присутствовала на встрече, заявила о том, что «испытала боль», когда узнала о победе Трампа, и расплакалась во время своей речи.

В начале сентября представители Google были приглашены на дачу показаний в сенат, однако проигнорировали повестку и отказались отвечать на вопросы. Кажется, вероятность войны между американскими властями и Google велика как никогда.