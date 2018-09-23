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Опубликованы «доказательства» существования НЛО
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Уфологи-любители опубликовали доказательства существования НЛО 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: UFOmania - The truth is out there, Youtube
Используя карты от Google, они обнаружили признаки инопланетной жизни в США.
Уфологи-любители обнаружили следы инопланетян в американском штате Юта, используя Google-карты.
На кадрах, опубликованных в открытом доступе в Сети, изображены объекты, расположенные в четыре ряда. Это фигуры разных форм, стоящие друг возле друга.
Уфологи убеждены, что фигуры прибыли на Землю из космоса. По их мнению, существа являются живыми организмами. Тем не менее, не объясняется, каким образом инопланетяне оказались на планете.
Это не первый случай, когда спутниковая служба Google обнаружила «доказательства» инопланетян. В июле уфологи-любители обнаружили, что в Эгейском море, у берегов Греции, есть НЛО.
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