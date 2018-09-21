Экс-глава Google предрек раздвоение интернета

Экс-глава Google: интернет разделится на китайский и американский

Шмидт поделился своими мыслями на мероприятии, организованном инвестиционной фирмой Village Global VC. Экономист Тайлер Коуэн задал вопрос о том, насколько вероятен сценарий фрагментации интернета с течением времени.

"Я думаю, что наиболее вероятным сценарием сейчас является не раскол, а бифуркация — разделение на интернет под руководством Китая и некитайский интернет во главе с Америкой.

Если посмотреть на Китай сегодня, то можно увидеть масштабы вновь созданных компаний, услуг. На интернет приходится значимый процент ВВП Китая, и эта доля выше, чем у США, которая, впрочем, тоже немаленькая", — заявил Шмидт.

Экс-глава Google прогнозирует, что в ближайшее время Китайские IT-продукты и сервисы станут лидерами, а потому есть опасность, что "наряду с этими продуктами и услугами придет другой политический режим с цензурой, контролем".

"Взгляните на то, как реализуется инициатива «Один пояс, один путь» (Belt and Road Initiative — BRI), в которой участвуют порядка 60 стран — вполне возможно, что эти страны начнут использовать инфраструктуру, которую им может предложить Китай, с некоторой потерей свободы».

Инициатива «Один пояс, один путь» является масштабным проектом Пекина по усилению политического и экономического влияния Китая путем внедрения во все виды торговли, включая цифровую торговлю, между Китаем и странами Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Эта инициатива значит для Китая и его лидера очень много и с политической точки зрения, и с экономической. В случае его успешного осуществления Поднебесная станет первой державой планеты, а ее руководитель — самым влиятельным человеком на Земле.

В начале августа появилась информация, что Google возвращается в КНР. Компания оставила рынок в 2010 году. Причина в блокировках и цензуре — правительство Китая жестко регулирует интернет в стране. Также позиции корпорации пошатнула конкуренция с местной версией Google — Baidu

Год назад Google запустила проект Dragonfly в рамках которого инженеры разработали две версии поискового Android-клиента — Maotai и Longfei. Они будут соответствовать строгому законодательству и цензурной политике КНР. Есть информация о еще одном решении — новостном агрегаторе, который адаптируют под требования китайских властей.

По сведениям Bloomberg, компания также планирует вывести на рынок свои облачные сервисы. Для этого руководство даже якобы согласно хранить данные китайских пользователей внутри страны.

Станет ли новая попытка успешной — неясно. Google придется вновь налаживать взаимоотношения с властями, а также конкурировать с Baidu, которая контролирует примерно 80% рынка поисковиков. Отобрать у последней монополию сложная задача, но такому гиганту как Google вполне по силам.