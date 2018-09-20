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YouTube-канал Versus Battle вновь доступен
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YouTube-канал Versus Battle вновь доступен 

Национальная Служба Новостей 11 часов назад
Фото: nsn.fm
Канал Versus Battle на YouTube разблокировали после того, как он несколько часов пробыл в бане «за многочисленные или серьезные нарушения», передает РИА «Новости».
Versus Battle — крупнейшая российская площадка рэп-баттлов.
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