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YouTube-канал Versus Battle вновь доступен
Национальная Служба Новостей
11 часов назад
Фото: nsn.fm
Комментарии
Канал Versus Battle на YouTube разблокировали после того, как он несколько часов пробыл в бане «за многочисленные или серьезные нарушения», передает
РИА «Новости»
.
Versus Battle — крупнейшая российская площадка рэп-баттлов.
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