Facebook начал тестировать свой сервис для знакомств

Об этом сообщает американский интернет-портал Verge.

«Поиски новых знакомств — это то, чем, как мы видели, уже давно занимаются пользователи Facebook. Мы хотим, чтобы делать это было проще и удобнее», — рассказал изданию куратор проекта Нэйтан Шарп.

В публикации отмечается, что сервис испытывают в Колумбии, где он полностью интегрировал в мобильное приложение Facebook, однако пока недоступен на компьютерах. Пользоваться им разрешено лицам от 18 лет. Сервис полностью бесплатный, в нём нет рекламы, дополнительные услуги за деньги также не предусмотрены.