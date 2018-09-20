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Facebook начал тестировать свой сервис для знакомств
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Facebook начал тестировать свой сервис для знакомств 

Говорит Москва + ещё 1 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает американский интернет-портал Verge.
«Поиски новых знакомств — это то, чем, как мы видели, уже давно занимаются пользователи Facebook. Мы хотим, чтобы делать это было проще и удобнее», — рассказал изданию куратор проекта Нэйтан Шарп.
В публикации отмечается, что сервис испытывают в Колумбии, где он полностью интегрировал в мобильное приложение Facebook, однако пока недоступен на компьютерах. Пользоваться им разрешено лицам от 18 лет. Сервис полностью бесплатный, в нём нет рекламы, дополнительные услуги за деньги также не предусмотрены.
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