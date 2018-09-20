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YouTube заблокировал канал Versus Battle
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YouTube заблокировал канал Versus Battle 

РИА Новости + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт площадки Versus Battle. При попытке зайти на канал, появляется предупреждение от администрации сервиса об удалении аккаунта.
"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условия использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", — говорится в сообщении.
Versus Battle — одна из наиболее популярных российских площадок рэп-баттллов. В апреле 2015 года противостояние Оксимирона и Johnyboy за сутки посмотрели миллион человек, этот баттл стал самым просматриваемым в истории YouTube. Спустя два года рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным побил этот рекорд, набрав более 9 миллионов просмотров за первые 24 часа после публикации. Аудитория канала Versus составляет более четырех миллионов подписчиков.
Скриншот страницы видеохостинга YouTube с сообщением о блокировке канала Versus Battle
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