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В Еврокомиссии пригрозили Facebook санкциями
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В Еврокомиссии пригрозили Facebook санкциями 

ТАСС + ещё 9 19 часов назад
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Компанию Facebook ждут санкции, если она не приведет свое пользовательское соглашение по использованию персональных данных в соответствие с нормами ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова.
"Мы ожидаем, что Facebook выполнит свои обязательства и доработает пользовательское соглашение к концу декабря. Мы работаем над этим более двух лет, и я начинаю терять терпение. Мы должны увидеть не прогресс, а результат. Если мы не увидим результата, последуют санкции", — предупредила она.
"Facebook может столкнуться с санкциями со стороны национальных регуляторов (государств ЕС) с начала следующего года. Санкции будут введены после консультаций в ЕС, если Facebook не выполнит своих обязательств", — подчеркнула Юрова.
Еврокомиссар, в частности, отметила, что Facebook оставляет за собой право использования информации пользователей, в том числе после ее удаления, что идет вразрез с нормами ЕС по защите персональной информации.
ЕС в этом году ввел новый регламент защиты личных данных граждан государств сообщества — GDPR, который обязывает соцсети и других операторов интернет-услуг предоставлять пользователям широкие возможности по контролю использования их личных данных, включая "право на забвение" — полное и окончательное удаление их информации.
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