Я бы в проджекты пошел, пусть меня научат

Профессия руководителя IT-проекта — одна из самых востребованных в современном бизнесе. Сама профессия только зарождается в России , но спрос на проджект-менеджеров уже очень высок.

«Практически каждой компании, которая разрабатывает IT или digital-продукт, или занимается внутренней автоматизацией процессов, нужен руководитель проекта. Но лидерами, конечно, остаются сферы IT, Digital, Fintech, е-commerce. Только в банках на каждую из операций, которой может воспользоваться пользователь, есть отдельная команда продакт и проджект-менеджеров», — говорит руководитель отдела подбора персонала крупного российского медиахолдинга Антон Федоров.

Менеджер проектов обеспечивает эффективное выполнение задачи, достигает нужных финансовых показателей и мотивирует команду на достижение целей. Кроме того, руководитель контролирует и бумажную работу, сопровождающую проект, а также информирует все заинтересованные аудитории о ходе работы над проектом.

Типовыми проектами в IT-индустрии принято считать развертывание облачных АТС, продажи лицензий, внедрение CRM-систем, систем бухучета, разработку типовых сайтов, мобильных приложений и прочие проекты, которые ранее были успешно реализованы, а теперь масштабируются на новых клиентов.

Нетиповые проекты — это создание абсолютно нового продукта или услуги, которых раньше не существовало на рынке. Под такие задачи крупные игроки чаще всего переманивают руководителей проектов из одной компании в другую — и, в первую очередь, смотрят на портфолио.

«Примеры эффективной работы проектных команд в России — это подготовка и проведение Олимпиады 2014 в Сочи, Чемпионата мира по футболу 2018, внедрение «Госуслуг», многофункциональных центров, строительство парка «Зарядье» и многие другие», — рассказывает ведущий руководитель проектов АО «Ланит», Алексей Сидорюк, работавший над реализацией IT-инфраструктуры для Олимпийских игр в Сочи.

Согласно данным Headhunter.ru, зарплаты руководителей IT-проектов достаточно высоки. В Москве проджект-менеджер с опытом работы более шести лет будет зарабатывать от 150 000 до 250 000 рублей, его менее опытные коллеги — от 85 000 до 120 000 рублей. Средняя зарплата по рынку — 92 500 рублей. В Санкт-Петербурге эти цифры чуть ниже: рыночная медиана — 65 300 рублей. В регионах средняя зарплата проджект-менеджера составит 55 000 рублей.

Вот только, где можно научиться быть проджектом? Учитывая перспективы профессии, желающих много, а что насчет учебных площадок? Освоить эту профессию можно в университете digital-профессий « Нетология ». Портал «Рамблер» и «Нетология» при содействии ВШЭ запустили образовательный проект по подготовке специалистов в области создания и руководства digital-проектами и продуктами. Основу программы « Руководитель проекта » составили курсы по управлению рисками и качеством IT проекта, руководством командой и финансовой аналитике.

Каждая из программ состоит из 5 базовых модулей. К основной программе можно добавить дополнительные модули из 11 возможных, стоимость программы зависит от выбранного пакета. Проект дает слушателям выбор — они могут составить собственную траекторию обучения, выбрав конкретные дисциплины и даже форму обучения — офлайн или онлайн. В процессе обучения каждый слушатель под руководством куратора создает собственный проект и защищает его, каждый получает приглашение на интервью в «Рамблер».