МТС запустил платформу с онлайн-курсами Smart University

Программу обучения индивидуально для каждого ученика разработает специальный алгоритм, который учитывает уровень знаний, доступное время занятий и балл, который ученик рассчитывает получить на ЕГЭ.

Педагоги будут проводить занятие по видеосвязи через приложение или сайт сервиса.

США и Канады. Подготовка к ЕГЭ по английскому языку включает 17,5 часов аудизаписе с носителями языка из Великобритании

В рамках программы можно проходить промежуточные тесты и контролировать процесс своего обучения с помощью системы статистики. Трекинг статистики доступен в том числе для родителей.

МТС также планирует запустить курсы по подготовке к ЕГЭ по математике до конца года. В 2019 году в проект добавят курсы по подготовке к экзаменам по другим точным наукам и русскому языку, таке в к ОЭГ по английскому языку.

Помимо этого, в рамках сервиса планируестя запустить курсы по подготовке к тестам IELTS, TOEFL, GMAT и другие.

Стоимость урока — от 448,5 рублей, в зависимости от количества занятий. Первое занятие басплатно.

Оплатить обучение можно в личном кабинете ученика.

Сейчас сервис работает в beta-версии и доступен в web-интерфейсе, а также на устройствах с iOS. В ближайшее время станет доступно для пользователей Android, уточнили в компании.