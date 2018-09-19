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МТС запустил платформу с онлайн-курсами Smart University
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МТС запустил платформу с онлайн-курсами Smart University 

RB.ru 12 часов назад
Программу обучения индивидуально для каждого ученика разработает специальный алгоритм, который учитывает уровень знаний, доступное время занятий и балл, который ученик рассчитывает получить на ЕГЭ.
Педагоги будут проводить занятие по видеосвязи через приложение или сайт сервиса.
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку включает 17,5 часов аудизаписе с носителями языка из Великобритании, США и Канады.
В рамках программы можно проходить промежуточные тесты и контролировать процесс своего обучения с помощью системы статистики. Трекинг статистики доступен в том числе для родителей.
МТС также планирует запустить курсы по подготовке к ЕГЭ по математике до конца года. В 2019 году в проект добавят курсы по подготовке к экзаменам по другим точным наукам и русскому языку, таке в к ОЭГ по английскому языку.
Помимо этого, в рамках сервиса планируестя запустить курсы по подготовке к тестам IELTS, TOEFL, GMAT и другие.
Стоимость урока — от 448,5 рублей, в зависимости от количества занятий. Первое занятие басплатно.
Оплатить обучение можно в личном кабинете ученика.
Сейчас сервис работает в beta-версии и доступен в web-интерфейсе, а также на устройствах с iOS. В ближайшее время станет доступно для пользователей Android, уточнили в компании.
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