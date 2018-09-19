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За московскими любителями пива устроили слежку
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В сети устроили слежку за сотнями московских любителей пива 

Lenta.ru 1 час назад
Пользователи имиджборда «Двач» в течение суток следили за клиентами московского пивного бара через сервис онлайн-трансляции. Об этом сообщает TJournal.
Пивной магазин подключен к общедоступному стриму на сайте для видеонаблюдения Ivideon. Ссылка на трансляцию «Пивнушки на Мухиной» доступна на сайте. Пользователям показалось интересным наблюдать за постоянными клиентами магазина и обсуждать случайно зашедших покупателей.
«Двач»
Через некоторое время наблюдающие за «Пивнушкой» стали делиться мемами с лицами посетителей и приписывать персонажам смешные реплики. Участники имиджборда отметили, что тред с «Пивнушкой на Мухиной» стал одним из самых «эпичных» за последнее время.
К вечеру 18 сентября запись о наблюдении за «Пивнушкой» появилась в официальном паблике «Двача» во «ВКонтакте», в котором насчитывается около 330 тысяч подписчиков. Создатели треда обвинили администраторов паблика в его «убийстве», поскольку из-за внимания к трансляции она грузилась некорректно.
В 2017 году сообщалось, что в сервисе Periscope появилась прямая трансляция со связанной девушкой и iPad с запущенным таймером обратного отсчета. Видео оказалось рекламной кампанией хоррор-игры Get Even.
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