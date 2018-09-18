CNN разнесли за сбитый российский самолет

На CNN обрушились с критикой за фейк о «сбитом» Ил-20

Американский канал CNN объявил российский самолет Ил-20 сбитым и был раскритикован за это в Сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что связь с военным самолетом Ил-20 пропала над Средиземным морем. В ведомстве рассказали, что во время исчезновения самолета, на борту которого находились 14 человек, удары по территории Сирии наносили Военно-морские силы Франции и Военно-воздушные силы Израиля.

Тем временем CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Ил-20 «случайно» сбили силы противовоздушной обороны правительственных войск Сирии. По словам источников канала, зенитная артиллерия Арабской республики поразила российский самолет в прибрежной зоне Латакии.

Многие англоязычные пользователи социальных сетей раскритиковали CNN и их источники. По словам многих, новость о падении Ил-20 — фейковая, а анонимные собеседники не заслуживают доверия.

Другие и вовсе заподозрили в подобной новости провокацию со стороны США и отметили роль CNN в распространении фальшивых новостей, чтобы покрыть военные преступления США и их союзников.