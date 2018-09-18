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Пассажир устроил сеанс бритья прямо в электричке
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Подвыпивший пассажир устроил сеанс бритья прямо в электричке 

Lenta.ru 2 часа назад
Американец по имени Пит Бентивегна (Pete Bentivegna) опубликовал ролик, герой которого решил побриться в дороге. Видео доступно на странице пользователя в Twitter.
Бентивегна снял на камеру мужчину, который сидел в электричке напротив него. В один момент попутчик достал из сумки крем для бритья, намазал лицо и начал бриться, не вставая с сиденья.
Спустя минуту сосед Бентивегна закончил процедуру и убрал средство гигиены обратно в сумку, однако не вытер лицо от остатков крема. Затем он встал и начал оглядываться по сторонам, после чего ролик оборвался. Как оказалось позднее, мужчина был изрядно пьян.
По словам опубликовавшего запись юзера, он постоянно видит подобные неожиданные инциденты в электричке этого направления. Его видео быстро получило вирусную популярность, собрав почти три миллиона просмотров и 62 тысячи ретвитов за несколько дней.
Многие зрители отметили, что впечатлены навыками нетрезвого пассажира. Другие же назвали мужчину животным.
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