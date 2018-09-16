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Telegraph сообщил о похищении иранскими хакерами документов из британских вузов
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Telegraph сообщил о похищении иранскими хакерами документов из британских вузов 

Rambler News Service + ещё 2 16 сентября 2018
Миллионы документов из вузов Великобритании, в частности, конфиденциальные исследования в области кибербезопасности, были похищены хакерами из Ирана, сообщает The Daily Telegraph.
Среди похищенных документов были также работы об атомных электростанциях, отмечает издание. По его данным, хакерам удалось проникнуть в системы университетов Оксфорда и Кембриджа.
Кроме того, хакеры атаковали системы Эдинбургского университета. По словам, главного сотрудника по информбезопасности вуза, сейчас университет усовершенствует систему безопасности своей компьютерной сети.
После похищения документы были выставлены на продажу на нескольких сайтах. Запросы для покупки копии документов направлялись через мессенджеры WhatsApp и Telegram, а оплата производилась через банковский перевод. Покупателю копия документа приходила по электронной почте.
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