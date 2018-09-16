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Создан мобильный путеводитель по Омску
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Создан мобильный путеводитель по Омску 

Омск Здесь + ещё 5 16 сентября 2018
Фото: Омск Здесь
У печатной версии путеводителя по Омску «Нескучными тропами» появилось мобильное приложение. Его разработал омский студент. Студент первого курса факультета компьютерных наук ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Артем Чиглинцев, выпускник IT-школы Samsung, разработал мобильное приложение на основе популярного путеводителя. Его можно скачать в Google Play.
Приложение содержит всю необходимую информацию о городских достопримечательностях. Установив его на свой гаджет, каждый сможет самостоятельно пройти по семи маршрутам в исторической части города. По словам самого парня, он лично прошёл их.
Работа над мобильным приложением заняла у него более четырёх месяцев, причем, её пришлось совмещать с поступлением в вуз.
Добавим, что печатная версия путеводителя была переведена на английский язык. «Along entertaining paths: Omsk view» можно получить в Туристском информационном центре Омской области (Музейная,3). Там же можно получить карту на русском языке.
Фото предоставлено Министерством культуры Омской области
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