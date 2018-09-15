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Эксперты назвали самые популярные приметы российских туристов
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Эксперты назвали самые популярные приметы российских туристов 

Свободная пресса 2 часа назад
Названы приметы, в которые верит большинство туристов из России. Они были собраны с помощью онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip, который проанализировал ответы трех тысяч пользователей.
Так, самой популярной оказалась примета «присесть на дорожку». За нее проголосовало 75 процентов респондентов. На втором месте идет примета с бросанием монеты в воду — она получила 58 процентов голосов опрошенных. Однако лишь 17 процентов из ответивших верят, что этот метод сработает. Третье место оказалось у приметы — посмотреться в зеркало при повторном возвращении домой. Такая привычка наблюдается у 54 процентов российских туристов, пишет Lenta.ru.
Ранее «СП» писала, что Роскачество определило самые востребованные приложения по бронированию отелей. По 17 приложений были отобраны из Google Play и App Store. Критериями оценки были удобная фильтрация и поиск, а также число предложений и возможность пользователя быть включенным в программу лояльности. В результате Trip.com, Booking.com и Hotels.com стали тройкой лидеров в iOS. Топ-3 системы Android: Booking.com, Trip.com и Ostrovok.ru.
Новости туризма: Глава Ростуризма: ослабление рубля увеличит спрос на турпоездки по России
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