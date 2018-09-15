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«Какая-то магия»: фото «невидимого» авто появилось в Сети
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«Какая-то магия»: фото «невидимого» автомобиля озадачило пользователей Сети 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
Фото: аккаунт mildlyinteresting на Reddit
Пользователи Reddit не пришли к консенсусу, обсуждая фотографию "невидимого автомобиля", опубликованную юзером под ником u/Tittzo.
По словам владельца машины, он настолько хорошо вымыл свой черный автомобиль, что при определенном ракурсе транспортное средство выглядит почти прозрачным.
Некоторые пользователи восхитились снимком, призвавшись, что не сразу смогли ее разглядеть.
"Потребовалось время, чтобы увидеть", — написал BananaCrackers101
"Я напуган и смущен", — присоединился UNKNOWN_002.
"Какая-то магия", — выразил недоумение mjw110905.
Однако нашлись и те, кто счел необычную фотографию фейком.
"Опубликуй фотографию под другим углом", — обратился к автору один из пользователей.
"Так не бывает", — усомнился sleppybebble.
Многие комментаторы также обвинили u/Tittzo в редактировании фотографии в фотошопе. Отвечая на их претензии, несколько человек опубликовали аналогичные снимки, утверждая, что сделать подобное фото может каждый.
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