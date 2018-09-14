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Facebook начнет проверять фото и видео пользователей
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Facebook начнет проверять факты, изложенные с помощью фотографий и видео 

РИА Новости 41 минуту назад
Соцсеть Facebook начнет проводить проверку фактов, изложенных с помощью видео и фотографий, говорится в сообщении компании.
Фактчекинг изображений соцсети уже тестировался ранее в сотрудничестве с агентством новостей Франс Пресс.
Теперь все подозрительные фото будут отсылать 27 сторонним компаниям, которые занимаются фактчекингом для Facebook. Все фото и видео, которые Facebook сочтет сомнительными, будут соответствующим образом помечены, отмечает компания.
Среди методов выявления дезинформации — анализ метаданных изображений и поиск по предыдущим публикациям в интернете.
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