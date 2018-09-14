Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет

Безуспешно флиртующая со львом львица рассмешила интернет

В забавном ролике можно увидеть, как львица ходит вокруг льва, вальяжно лежащего на травке. Навернув пару кругов, самка ложится прямо перед носом хищника, но тот продолжает безучастно всматриваться вдаль.

Вскоре отчаявшаяся дикая кошка залезает прямо на спину «мужа», но лев упрямо игнорирует все попытки флирта. Не помогают львице даже соблазнительные потягивания и покатушки на траве, в этот момент самец решает просто поспать. В конце концов, устав от назойливых приставаний, царь зверей просто встаёт и уходит, а потерпевшая фиаско львица понуро семенит за ним следом.

На занимательную сцену из мира животных обратил внимание портал Daily Mail. А львица, безуспешно пытающаяся привлечь внимания самца, напомнила интернет-пользователям собственную жизнь:

«Всё как в жизни: мужики чёрствые, бабы — назойливые», — написал один из комментаторов.