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В РФ отметили конструктивный диалог с Google
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В Совфеде отметили конструктивный диалог властей и Google 

РИА Новости 13 сентября 2018
Фото: AP Photo / Patricia De Melo Moreira
В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета отмечают успешное завершение предметного диалога между компанией Google и российскими органами власти, отметил глава комиссии Андрей Климов на заседании в четверг.
"Конструктивная реакция Google на обоснованные замечания российской стороны свидетельствует об её уважении действующего российского законодательства при размещении политической рекламы в период проведения выборов", — сказал сенатор.
Климов напомнил, что речь шла о профилактических мерах в отношении американской международной корпорации Google в части размещения на ее хостинге Youtube на правах политической рекламы информации, которая была недопустима в день тишины 8 сентября и единый день голосования 9 сентября.
ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России прошел 9 сентября. Климов также выступал с заявлением от имени комиссии, что в случае совершения противоправных действий в Совфеде обсудят ответные меры. Позднее сообщалось, что Google заблокировала на YouTube ряд видеороликов с призывами к митингам в день выборов.
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