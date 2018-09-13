В РФ отметили конструктивный диалог с Google

В Совфеде отметили конструктивный диалог властей и Google

"Конструктивная реакция Google на обоснованные замечания российской стороны свидетельствует об её уважении действующего российского законодательства при размещении политической рекламы в период проведения выборов", — сказал сенатор.

Климов напомнил, что речь шла о профилактических мерах в отношении американской международной корпорации Google в части размещения на ее хостинге Youtube на правах политической рекламы информации, которая была недопустима в день тишины 8 сентября и единый день голосования 9 сентября.