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Руководители Amazon и Apple выступят перед Сенатом США 26 сентября
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Руководители Amazon и Apple выступят перед Сенатом США 26 сентября 

Ведомости 12 сентября 2018
Руководители крупных американских технологических компаний 26 сентября выступят перед Сенатом США с докладом о том, как защищают данные своих пользователей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сенатора от штата Южная Дакота, председателя Комитета по торговле, науке и транспорту Джона Тьюна.
По данным агентства, в слушаниях примут участие представители телекоммуникационной компании AT&T, Twitter, материнской компании Google — Alphabet, Amazon, Apple и других.
Встреча даст возможность ведущим технологическим компаниям рассказать о том, как они подходят к защите данных пользователей, рассказал агентству Тьюн. Он отметил, что американские сенаторы также хотят узнать, насколько компании готовы исполнять новые требования ЕС и штата Калифорния к защите информации о пользователях. Американский Конгресс, в свою очередь, подумает, как может помочь им в этом «без ущерба для инноваций».
Согласно расписанию на сайте американского Сената, на 26 сентября запланированы слушания с участием министерства обороны США. Встреча, посвященная кибербезопасности, пройдет в закрытом режиме.
Летом в Калифорнии был принят закон о защите персональных данных интернет-пользователей. Инициатива позволяет пользователям узнавать, какую персональную информацию о них собирают интернет-компании, почему они хранят именно эти данные, как и почему используют их. Пользователи штата также получили право требовать от компаний удалять сведения о себе или запрещать их продажу третьим сторонам или рекламодателям. В конце мая также вступил в силу новый европейский регламент по защите персональных данных — General Data Protection Regulation (GDPR). Financial Times отмечала, что этот документ может задать стандарты обращения с персональными данными не только для ЕС, но и для других стран,
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