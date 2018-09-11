Пользователи жалуются на сбои в «Яндекс. Почте»

Пользователи жалуются на сбои в работе «Яндекс. Почты»

Сбои в работе почтового сервиса "Яндекс. Почта" наблюдаются в ряде регионов РФ , следует из данных на сайте downdetector.ru.

В основном пользователи жалуются на то, что не могут зайти в почту, у некоторых и при попытке открыть сайт возникает ошибка.

Согласно жалобам, веб-интерфейс почты не работает у пользователей из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и еще ряда городов.