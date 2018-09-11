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Пользователи жалуются на сбои в «Яндекс. Почте»
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"Путин направил сигнал Израилю"

Пользователи жалуются на сбои в работе «Яндекс. Почты» 

РИА Новости + ещё 28 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Сбои в работе почтового сервиса "Яндекс. Почта" наблюдаются в ряде регионов РФ, следует из данных на сайте downdetector.ru.
В основном пользователи жалуются на то, что не могут зайти в почту, у некоторых и при попытке открыть сайт возникает ошибка.
Согласно жалобам, веб-интерфейс почты не работает у пользователей из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и еще ряда городов.
"В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к "Почте". Lite-версия сервиса (https://mail.yandex.ru/lite) работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас легкой версией. Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее", — прокомментировала эту ситуацию компания "Яндекс".
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