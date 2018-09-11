Названа опасность хранения данных на смартфонах

Эксперты объяснили, чем опасно хранение данных на смартфонах

Речь идет о руководителях компаний из России , которые предпочитают хранить свои данные на смартфонах.

Злоумышленники могут получить доступ к секретным данным взломав лишь один смартфон — а все потому, что более 80% членов совета директоров российских компаний хранят на своих гаджетах дорогостоящую и эксклюзивную информацию. Такие данные следуют из опроса «Корпоративного управления цифровыми технологиями», которое провела международная консалтинговая компания PwC.

Как уточняет РИА Новости , в опросе приняли участие представители компаний из 14 секторов экономики, в частности — банковского сектора, автомобильной отрасли, а также из сферы строительства, пищевой промышленности и других.

«Лишь 19% опрошенных нами не сохраняют материалы совета директоров или документы компании на собственных устройствах», — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что злоумышленникам таким образом проще всего добраться до заветной информации, ведь взламывать защищенную сеть компании намного сложнее.

«Если важная информация попадает на устройства, ее обязательно нужно зашифровать. Тогда даже в случае кражи или потери данные будут недоступными для злоумышленников», — рекомендуют специалисты.

В частности, благодаря такому подходу можно обезопасить информацию, если устройство все же окажется скомпрометировано, уточняется в сообщении.