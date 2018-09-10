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В Саудовской Аравии накажут за общение в мессенджерах
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"Путин направил сигнал Израилю"

В Саудовской Аравии будут наказывать за фривольное общение в мессенджерах 

РИА Новости + ещё 3 10 сентября 2018
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
Прокуратура Саудовской Аравии пригрозила тюрьмой и крупным штрафом за пересылку аморальных или антирелигиозных сообщений и фотографий через мессенджеры, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в микроблоге генпрокуратуры.
"Тюремный срок до пяти лет и штраф до трех миллионов риалов (800 тысяч долларов) или одно из этих наказаний предусмотрены за такие преступления в электронной сфере, как изготовление, хранение или пересылка нарушающих общественный порядок, мораль, этические нормы или религиозные ценности материалов через соцсети или мессенджеры", — отмечается в сообщении прокуратуры.
В последнее время власти Саудовской Аравии, разрешив женщинам принимать более активное участие в общественной жизни, ужесточили наказания за электронные преступления, в особенности связанные с критикой ислама и мусульманских норм поведения.
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