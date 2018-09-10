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Найдена опасная уязвимость в Windows
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Россиян предупредили об опасности Windows 

Рамблер + ещё 7 10 сентября 2018
Фото: Reuters
В операционной системе Windows найдена так называемая уязвимость нулевого дня, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз компании ESET.
От действий злоумышленников, которые воспользовались этой уязвимостью, пострадали пользователи из России, Польши, Германии, Великобритании, США, Индии, Чили, с Украины и Филиппин.
Уязвимость нулевого дня затрагивает с 7-й по 10-ю версии Windows и связан с работой планировщика задач.
После того как эксплойт к уязвимости был обнародован, специалисты обнаружили, что ее для целевых атак использует кибергруппа PowerPool: хакеры изменили и перекомпилировали код. Злоумышленники отслеживают тренды и оперативно внедряют новые эксплойты.
Сначала пользователю отправляется вредоносное письмо, которое внедряет программу на компьютер и передает хакерам собранные данные. Если компьютер заинтересовал злоумышленников, на нем устанавливают бэкдор второго этапа. Уязвимость нулевого дня хакеры используют для расширения возможностей администрирования.
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