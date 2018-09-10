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Зависшая «пирамида» в небе шокировала Сеть
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Зависшая «пирамида» в небе над США шокировала Сеть: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Пользователи Сети предположили, что некий «треугольник» в небе над Техасом является не более, чем самолетом или даже «НЛО».
Таинственную «пирамиду», зависшую в воздухе, удалось заснять очевидцу в небе над Техасом.
Как отметил автор ролика, опубликованного на YouTube, странные кадры удалось сделать еще 31 августа. По словам мужчины, зависшую в воздухе «пирамиду» он снял по дороге на работу.
«По пути на работу мне удалось заснять странный светящийся треугольник. Я даже сумел увеличить изображение, чтобы разглядеть объект поближе», — написал очевидец.
На кадрах видно, как на фоне рассвета в небе буквально «завис» странный треугольник, отдаленно напоминающий пирамиду.
Мнения пользователей Сети относительно таинственного объекта разделились — кто-то предположил, что «треугольник» якобы может быть самолетом. Некоторые из комментаторов и вовсе заверили, что зависший в небе объект ни что иное, как «НЛО».
Ранее один из жителей Мексики решил снять на видео ночное небо во время грозы. Однако он никак не ожидал, что на кадрах, помимо молнии, окажется еще и некий таинственный объект, который автор ролика тут же окрестил как НЛО.
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