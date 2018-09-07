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Российские учёные создали новую систему анализа текстов
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Российские учёные создали новую систему анализа текстов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные эксперты разработали уникальную систему текстового анализа — программа поможет распознать смысл написанного, сообщает «Русская планета».
Разработка принадлежит учёным из Института системного программирования — инновационный ресурс позволит проводить лингвистический анализ документа, причём как на русском, так и на английском языках. Программа сможет проанализировать мнения, представленные в тексте и в комментариях в социальных сетях.
Предполагается, что система будет востребована как у программистов, так и у компаний — они смогут анализировать конкурентные преимущества своего продукта.
Примечательно, что система будет обрабатывать запросы оперативно, адаптируясь в том числе к неформальной лексике.
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