Российские учёные создали новую систему анализа текстов

Отечественные эксперты разработали уникальную систему текстового анализа — программа поможет распознать смысл написанного, сообщает «Русская планета».

Разработка принадлежит учёным из Института системного программирования — инновационный ресурс позволит проводить лингвистический анализ документа, причём как на русском, так и на английском языках. Программа сможет проанализировать мнения, представленные в тексте и в комментариях в социальных сетях.

Предполагается, что система будет востребована как у программистов, так и у компаний — они смогут анализировать конкурентные преимущества своего продукта.

Примечательно, что система будет обрабатывать запросы оперативно, адаптируясь в том числе к неформальной лексике.