ГП ожидает роста хакерских атак в РФ

Генпрокуратура ожидает рост числа хакерских атак в РФ по итогам года

Александр Куренной. Количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации и распространением вредоносных программ, по итогам 2018 года вырастет в России примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз сделал официальный представитель Генпрокуратуры

"Если мы говорим о самых распространенных преступлениях — это, во-первых, неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 172 Уголовного кодекса) и использование, создание и распространение вредоносных программ (статья 173), — то их в 2017 году было где-то 1,8 тыс., а за первое полугодие 2018 года — уже 1,3 тыс., то есть по концу этого года мы перегоним приблизительно процентов на 50 год предыдущий", — сказал Куренной в пятницу в эфире телеканала НТВ.

Он объяснил это тем, что "Сеть и цифра приходят в нашу жизнь все больше и больше".

По словам Куренного, современное законодательство "работает, но оно, конечно, не успевает за тем, как развивается эта сфера", поэтому его "нужно развивать и делать это как можно быстрее".