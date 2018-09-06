Ученые назвали самые запоминаемые пароли пользователей

Проанализировав все данные, исследователи выяснили, что запоминаемость не зависит от состава и сложности пароля.

Группа ученых из США и Финляндии провела совместное исследование, в ходе которого определила, какие пароли лучше всего запоминаются. Как показали результаты, чаще всего забываются пароли, которые пользователи реже всего использует, либо не считает важными. В свою очередь, безопасные и надежные комбинации запоминаются хуже.

В эксперименте было задействовано 109 человек в возрасте от 18 до 62 лет. Их задачей было создать восемь аккаунтов и придумать для каждого разные пароли. Участники в любое время заходили в эти профили несколько раз в день. Для определения запоминаемости пароля учитывалось количество успешных входов в аккаунт с первого раза.

Проанализировав все данные, исследователи выяснили, что запоминаемость не зависит от состава и сложности пароля. В данном случае влияет частота использования и его важность для пользователя.

— Веб-сайты постоянно подсказывают людям, слабый они придумали пароль или сильный, но никогда не помогают создавать запоминающиеся пароли. Наша модель для предсказания степени запоминаемости комбинации может использоваться разработчиками при создании форм входа и регистрации, — прокомментировал Янне Линдквист, один из авторов исследования.

Ранее группа ученых из Политехнического университета Виргинии изучила боле шести миллионов паролей пользователей и выяснила, какие комбинации применяются чаще всего. Первую строчку заняли комбинации «qwerty» и «123456», а на втором месте оказались пароли, связанные с выражением чувств и эмоций «iloveyou» или «lovelove».