Где купить недорогие билеты и сэкономить на путешествии

Одни из самых больших затрат в путешествии — это авиабилеты. Ну а если речь идёт о путешествии по России , то конкуренцию авиабилетам по цене могут составить и билеты на поезд из-за больших расстояний и очень высокой тяги к деньгам владельцами нашего любимого железнодорожного монополиста. Современные парни и девушки, привыкшие к разного рода сервисам, сразу кидаются в App Store или Google Play и ищут приложение, которое покажет им самые выгодные предложения. А далее они разочаровываются, потому что цены не особо-то и отличаются от тех, что представлены на сайтах авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, и, по сути, такие приложения — обычные посредники. Но есть несколько приложений, которые позволяют сэкономить, иногда даже значительную сумму. Сегодня речь пойдёт о Biletix — достаточно известном сервисе, приложение которого не так давно обновилось и получило новые функции. Но обо всём по порядку.

Biletix доступно как для iOS, так и для Android. Что действительно отличает приложение Biletix от других, так это качественный и интуитивно понятный дизайн. Приятная цветовая гамма вместе с эргономичным интерфейсом, не перегруженным лишними деталями, позволяет без труда найти нужный билет, не натыкаясь на непонятные меню, сложные настройки и рекламу. Как и во многих подобных приложениях, в Biletix ты можешь купить авиа и жд билеты. Отличие в том, что в приложении представлены все варианты перелётов. Это не только регулярные, но и чартерные рейсы. Наличие в приложении информации о чартерных рейсах позволяет путешествовать намного дешевле, чем на обычных рейсах. Отметим, что в приложении представлено более 800 авиакомпаний, среди которых есть и лоукостеры. Если ты хочешь путешествовать на самолёте по Европе или Америке по цене билета на автобус, то Biletix поможет тебе найти самые недорогие варианты у лоукостеров.

Найти нужный билет просто благодаря наличию удобного календаря, выбору городов и фильтрам по цене, багажу, времени и пересадках. Что касается билетов на поезда, то здесь фильтр позволяет выбрать вариант по цене, категории вагона и времени. Если ты будешь покупать билеты в приложении Biletix, то не забудь зарегистрироваться, после чего в личном кабинете сможешь добавлять перелёты в избранное, проходить бесплатную онлайн-регистрацию на рейс и смотреть информацию о заказах. Также в личном кабинете ты можешь задать вопрос службе поддержки. Ещё одно дополнение, упрощающее покупку билетов — автозаполнение данных. То есть, тебе не придётся заполнять информацию каждый раз, когда ты захочешь купить билет. Залогинился, потом выбрал билет, и система сама заполнит паспортные данные и другую информацию.

А теперь о том, что было добавлено в приложение после недавнего обновления. Во-первых, теперь в личном кабинете ты можешь посмотреть всю информацию о поездке без подключения к интернету. Во-вторых, можно выбрать категории вагона при покупке билета на поезд. Такая функция представлена в немногих приложениях, так что это отличительная особенность Biletix. В-третьих, можно использовать карту РЖД-бонус. Тут всё понятно — после поездки тебе начисляются бонусы, которые можно копить. Также отметим, что ранее пользователи жаловались на зависания приложения при вводе данных перед покупкой билета. После обновления этот баг не наблюдается, так что можно смело закупаться билетами и ездить или летать в страны, которые ты мечтал посетить.