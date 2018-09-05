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«Яндекс» поспорит о блокировке пиратского контента
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«Яндекс» оспорит требования телекомпаний о блокировке пиратского контента 

РИА Новости 5 сентября 2018
Фото: РИА Новости
"Яндекс" считает необоснованными требования "Газпром-медиа" о полной блокировке в поисковой выдаче пиратских копий ряда сериалов, будет оспаривать их в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
"Мы считаем, что требования необоснованны и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде", — сказал представитель "Яндекса".
Ранее в среду в пресс-службе Мосгорсуда РИА Новости сообщили, что четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и мультсериала "Осторожно, земляне". Ранее Мосгорсуд принял такие меры в отношении этих сериалов, но на временной основе, пока идет разбирательство в суде.
Решение суда о временной блокировке пиратского контента интернет-компания уже обжаловала в понедельник. С другой стороны, чтобы самому не попасть под блокировку, "Яндекс" решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальное видео, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского.
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