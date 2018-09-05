В Башкирии зафиксированы подземные толчки

Уфе, Белорецком и Салаватском районах зафиксированы подземные толчки. Об этом сообщает МЧС по Башкирии. -Угрозы населению нет. Будьте внимательны и осторожны! — добавили в МЧС по Башкирии . Пользователи соцсетей рассказали, что почувствовали землетрясение в Черниковке и в Инорсе. -Чуть трясло, как от поезда, — поделился пользователь с ником Стил Алекс. Добавим, что при чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номеру 112.

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