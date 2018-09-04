«Яндекс» обжаловал решение об удалении пиратских видео

«Яндекс» обжаловал решение суда об удалении ссылок на пиратский контент

Компания «Яндекс» обжаловала решение о временной блокировке пиратского контента из поисковой выдачи сервиса «Яндекс. Видео». Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«В Мосгорсуд от ООО «Яндекс» поступили заявления об отмене обеспечительных мер, наложенных определениями судей Мосгорсуда по заявлениям АО «ТНТ-Телесеть» (фильм «Домашний арест»), ООО «Телеканал ТВ3» («Мистические истории»), ООО «ТРК 2*2» («Осторожно, земляне»), ООО «ПАРНАС медиа» («Вне игры»)», — цитирует её РИА Новости.

Как уточняется, даты заседаний по частным жалобам, а также по рассмотрению заявлений об отмене обеспечительных мер пока не назначены.