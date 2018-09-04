В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram

Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдались в понедельник вечером у пользователей по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в функционировании обеих соцсетей начались около 23:50 по московскому времени. Пользователи в основном сообщают о проблемах с загрузкой новостной ленты Instagram и о полном прекращении работы Facebook.

В большей степени проблемы с этими интернет-ресурсами затронули европейские страны. В России о сбоях Instagram сообщают жители европейской части страны.

Сервис Instagram с 2012 года принадлежит соцсети Facebook.