Ещё
Мошенники придумали действующий способ выуживать деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мобильные мошенники придумали оригинальный способ выуживать деньги 

Lenta.ru 1 час назад
Посетитель имиджборда Reddit обратил внимание на мобильное приложение, маскирующееся под сервис для поиска родственников, которое обманом выуживало у пользователей деньги.
Приложение под названием Ancestry запрашивает стандартные данные юзера — имя, фамилия, год и город рождения. Затем оно требует отсканировать отпечаток пальца для «поиска семьи». Как только пользователь подносит палец к кнопке, на экране возникает предложение купить «премиальную» версию программы за 82,99 фунта в неделю (почти 7,3 тысячи рублей).
Уловка заключается в механизме подтверждения платежа: на устройствах от Apple оно производится с помощью отпечатка пальца. Обманутый пользователь попросту не успевает убрать палец и покупка автоматически одобряется. В данный момент фейковая программа удалена из магазина App Store.
Реально существующая компания Ancestry занимается проведением лабораторных исследований ДНК. На логотипе фейковой программы изображено дерево розового цвета, в то время как символом Ancestry является зеленый листок.
Ранее на Reddit обсуждалась мобильная реклама, в которой использовалось изображение грязи. Пользователи принимали его за пыль на экране, и приносили порталу дополнительные клики, пытаясь ее смахнуть.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление418
Украина пересмотрит отношения с Россией48
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко643
Убийцу полицейского поймали на лжи72
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна25
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Другое
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение