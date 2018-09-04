Мошенники придумали действующий способ выуживать деньги

Мобильные мошенники придумали оригинальный способ выуживать деньги

Посетитель имиджборда Reddit обратил внимание на мобильное приложение, маскирующееся под сервис для поиска родственников, которое обманом выуживало у пользователей деньги.

Приложение под названием Ancestry запрашивает стандартные данные юзера — имя, фамилия, год и город рождения. Затем оно требует отсканировать отпечаток пальца для «поиска семьи». Как только пользователь подносит палец к кнопке, на экране возникает предложение купить «премиальную» версию программы за 82,99 фунта в неделю (почти 7,3 тысячи рублей).

Уловка заключается в механизме подтверждения платежа: на устройствах от Apple оно производится с помощью отпечатка пальца. Обманутый пользователь попросту не успевает убрать палец и покупка автоматически одобряется. В данный момент фейковая программа удалена из магазина App Store.

Реально существующая компания Ancestry занимается проведением лабораторных исследований ДНК. На логотипе фейковой программы изображено дерево розового цвета, в то время как символом Ancestry является зеленый листок.

Ранее на Reddit обсуждалась мобильная реклама, в которой использовалось изображение грязи. Пользователи принимали его за пыль на экране, и приносили порталу дополнительные клики, пытаясь ее смахнуть.