Ещё
«Сто килограмм умиления»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сто килограмм умиления»: лев залез в машину туристов в крымском сафари-парке 

ТК «Звезда» + ещё 2 52 минуты назад
Инцидент произошел в крымском сафари-парке «Тайган» в Белогорске. Соскучившийся по людям лев Филя излил свою симпатию на гостей заповедника.
Молодой лев запрыгнул в туристический фургон по время поездки по сафари-парку «Тайган» в крымском Белогорске. Действия зверя оказались запечатлены на видео.
Судя по всему, лев по кличке Филя соскучился без общения и был неподдельно рад появлению туристов на фургоне. Зверь неторопливо залез на водительское сиденье, вытеснив шофера и пассажира. Однако этого льву показалось мало — отвоевав кресла, он пробрался на задние сиденья и приступил к общению с другими пассажирами.
«Все, крутит руль, сель за руль уже… Кобыляка», — резюмировала автор видео.
Зверь не проявлял агрессии и вел себя, словно обычный домашний кот — терся о людей, пытался запрыгнуть на колени и всячески выражал симпатию. Однако лев весом более сотни килограмм оказался великоват для небольшого фургона, и после непродолжительного акта общения ему пришлось покинуть транспорт.
ТК «Звезда»: последние новости
Google опроверг обвинения Трампа в изготовлении фейковых новостей Роскомнадзор опроверг снятие ограничений на работу Telegram Интернет-омбудсмен прокомментировал изменение политики Telegram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление427
Киев: в Крыму задержано украинское судно с экипажем15
РЖД возмущены новой идеей Минтранса19
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко650
Украина пересмотрит отношения с Россией154
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Другое
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение