«Сто килограмм умиления»: лев залез в машину туристов в крымском сафари-парке

Инцидент произошел в крымском сафари-парке «Тайган» в Белогорске. Соскучившийся по людям лев Филя излил свою симпатию на гостей заповедника.

Молодой лев запрыгнул в туристический фургон по время поездки по сафари-парку «Тайган» в крымском Белогорске. Действия зверя оказались запечатлены на видео.

Судя по всему, лев по кличке Филя соскучился без общения и был неподдельно рад появлению туристов на фургоне. Зверь неторопливо залез на водительское сиденье, вытеснив шофера и пассажира. Однако этого льву показалось мало — отвоевав кресла, он пробрался на задние сиденья и приступил к общению с другими пассажирами.

«Все, крутит руль, сель за руль уже… Кобыляка», — резюмировала автор видео.

Зверь не проявлял агрессии и вел себя, словно обычный домашний кот — терся о людей, пытался запрыгнуть на колени и всячески выражал симпатию. Однако лев весом более сотни килограмм оказался великоват для небольшого фургона, и после непродолжительного акта общения ему пришлось покинуть транспорт.