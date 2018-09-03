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В ООН раскритиковали политику Facebook по терроризму 

РИА Новости + ещё 3 3 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Социальная сеть Facebook слишком широко трактует понятие "терроризм", что может привести к преследованию оппозиции со стороны правительств, заявила спецдокладчик по защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фьоннуала Ни Олан.
В заявлении, распространённом Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, отмечается, что Ни Олан направила письмо президенту Facebook Марку Цукербергу, в котором выразила озабоченность слишком широкой трактовкой компанией понятия "терроризм" и недостатком правочеловеческих подходов в области доступа к социальной сети.
По мнению Ни Олан, Facebook приравнивает к террористическим все неправительственные группы, которые используют насилие для достижения своих целей.
"Использование такого широкого и неточного определения для регулирования доступа и использования Facebook может привести к дискриминации, излишней цензуре и внесудебным запретам на доступ к сервисам соцсети… Использование столь широкого определения вызывает особое опасение в свете того, что большое количество правительств пытаются заклеймить как террористические различные формы несогласия и оппозиции — мирные или нет", — считает эксперт.
Спецдокладчик также выразила озабоченность в связи с отсутствием ясности, каким методами пользуется Facebook, чтобы определить, принадлежит ли человек той или иной группе. По ее мнению, отсутствие независимого наблюдения за деятельностью соцсети также может привести к проблемам.
Ни Олан призвала Facebook изменить свое определение "терроризма" и "причастности к террористической деятельности", и привести его в соответствие с трактовкой, разработанной спецдокладчиком по защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом. По ее словам, блокирование или удаление может касаться только контента, который действительно несет в себе террористическую угрозу или пропагандирует различные виды ненависти, дискриминацию или насилие.
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