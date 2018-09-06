Instagram удалил пост вице-спикера о гибели Захарченко

Instagram удалил пост вице-спикера Госдумы о гибели Захарченко

Социальная сеть Instagram удалила пост вице-спикера Госдумы Петра Толстого о гибели главы ДНР Александре Захарченко.

«Инстаграм удалил мой пост о гибели Александра Захарченко с его фотографией. "Свобода слова" по версии Цукерберга», — написал Толстой на своей странице в Facebook.

Толстой прикрепил скриншот оповещения об удалении записи в соцсети. На скриншоте сказано, что пост был удален «за насилие или применение насилия», которое противоречит политике социальной сети. Также в сообщении сказано, что при повторном нарушении правил Instagram-аккаунт Толстого будет заблокирован или удален.

Захарченко погиб при взрыве кафе в Донецке 31 августа.