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Instagram удалил пост вице-спикера о гибели Захарченко
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Instagram удалил пост вице-спикера Госдумы о гибели Захарченко 

Rambler News Service + ещё 91 12 часов назад
Социальная сеть Instagram удалила пост вице-спикера Госдумы Петра Толстого о гибели главы ДНР Александре Захарченко.
«Инстаграм удалил мой пост о гибели Александра Захарченко с его фотографией. "Свобода слова" по версии Цукерберга», — написал Толстой на своей странице в Facebook.
Толстой прикрепил скриншот оповещения об удалении записи в соцсети. На скриншоте сказано, что пост был удален «за насилие или применение насилия», которое противоречит политике социальной сети. Также в сообщении сказано, что при повторном нарушении правил Instagram-аккаунт Толстого будет заблокирован или удален.
Захарченко погиб при взрыве кафе в Донецке 31 августа.
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