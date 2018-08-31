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Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
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Пляж или дверь? Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, опубликованную в Twitter.
Снимком поделилась пользовательница соцсети @rebeccareilly__. Она предложила подписчикам угадать, что изображено на фото — дверь или пляж. За несколько дней пост набрал около 19 тысяч ретвитов и более 32 тысяч лайков.
Поначалу многие комментаторы поспешили заявить, что видят синюю дверь и полосу слегка облупившейся стены. Однако когда один из пользователей перевернул картинку, остальным пришлось усомниться в своем ответе — они отчетливо увидели на фото пляж.
"А где волны? Хах, это дверь", — отметил @_RAYMIN_.
"Готов поклясться, что это море, но мне нужно подтверждение", — написал @elliottwaringgg.
В итоге голоса разделились почти поровну: 54 процента проголосовали за вариант с дверью, а 46 — за вариант с побережьем. Через несколько дней автор исходной записи разрешила споры, признавшись, что на картинке изображено море. Она показала "оригинал" фото и отметила, что для создания снимка-загадки убирала людей из кадра с помощью фоторедактора.
Однако даже этот довод не убедил сторонников "версии с дверью". Они остались при своем мнении и стали доказывать остальным комментаторам, что людей на оригинальном снимке не было, и они были добавлены позже.
"Люди на картинке очевидно прифотошоплены, причем небрежно. Увеличьте ее и увидите квадратики вокруг каждой группы людей", — написала @greenie84UK.
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