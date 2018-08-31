Пляж или дверь? Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

Is this a door or a beach? Hahahaha😖🙄 pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy— 𝕓𝕖𝕔𝕜𝕪 (@rebeccareilly__) 24 августа 2018 г. В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, опубликованную в Twitter.

Снимком поделилась пользовательница соцсети @rebeccareilly__. Она предложила подписчикам угадать, что изображено на фото — дверь или пляж. За несколько дней пост набрал около 19 тысяч ретвитов и более 32 тысяч лайков.

Поначалу многие комментаторы поспешили заявить, что видят синюю дверь и полосу слегка облупившейся стены. Однако когда один из пользователей перевернул картинку, остальным пришлось усомниться в своем ответе — они отчетливо увидели на фото пляж.

"А где волны? Хах, это дверь", — отметил @_RAYMIN_.

"Готов поклясться, что это море, но мне нужно подтверждение", — написал @elliottwaringgg

В итоге голоса разделились почти поровну: 54 процента проголосовали за вариант с дверью, а 46 — за вариант с побережьем. Через несколько дней автор исходной записи разрешила споры, признавшись , что на картинке изображено море. Она показала "оригинал" фото и отметила, что для создания снимка-загадки убирала людей из кадра с помощью фоторедактора.

Однако даже этот довод не убедил сторонников "версии с дверью". Они остались при своем мнении и стали доказывать остальным комментаторам, что людей на оригинальном снимке не было, и они были добавлены позже.