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Британка сравнила секс с прочисткой дымохода
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Сравнившую секс с прочисткой дымохода журналистку подняли на смех 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: beamag87 / Babelio
Читатели британской газеты The Times посмеялись над оборотом, который автор издания Кэрол Мидгли (Carol Midgley) использовала для описания секса. Она сравнила его с прочисткой «особой дымовой трубы».
Колонка Мидгли была посвящена недавнему исследованию, результаты которого свидетельствуют о том, что постоянный просмотр телевизора приводит к снижению сексуальной активности. Журналистка предложила владельцам телевизоров «посмотреть правде в глаза». Далее она сравнила половой акт с прочисткой дымохода. SMM-специалисты The Times использовали эту фразу для в описании статьи в соцсетях.
«"Телевидение убивает вашу сексуальную жизнь": обладатели телевизоров "чистят особый дымоход" на шесть процентов реже остальных», — говорилось в постах издания.
Фраза стала поводом для насмешек в Twitter.
«Вычищаем особую печную трубу, как [Тереза Мэй]».
«Я думал, "Чистка особого дымохода" — название документального фильма Фреда Дибны», — иронизирует Майк Пуллен (Mike Pullen), намекая на то, что Дибна увлекался вопросами дымоходов.
«Просто мой особый дымоход прочистили».
Любителям образных сравнений предложили и другие странные синонимы слова «секс»: «загрузить волшебную стиральную машину, очистить мистический чайник, помыть чувственную духовку и вымыть полы шваброй в прекрасном коридоре».
Микроблогеры призвали Мидгли к ответу, однако журналистка никак не прокомментировала использование сравнения, которое сочли неуместным. «Люди, которые используют термин "прочистить особый дымоход", на 100 процентов реже занимаются сексом», — пришел к выводу один из возмущенных пользователей.
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