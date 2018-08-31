Британка сравнила секс с прочисткой дымохода

Сравнившую секс с прочисткой дымохода журналистку подняли на смех

Читатели британской газеты The Times посмеялись над оборотом, который автор издания Кэрол Мидгли (Carol Midgley) использовала для описания секса. Она сравнила его с прочисткой «особой дымовой трубы».

Колонка Мидгли была посвящена недавнему исследованию, результаты которого свидетельствуют о том, что постоянный просмотр телевизора приводит к снижению сексуальной активности. Журналистка предложила владельцам телевизоров «посмотреть правде в глаза». Далее она сравнила половой акт с прочисткой дымохода. SMM-специалисты The Times использовали эту фразу для в описании статьи в соцсетях.

«"Телевидение убивает вашу сексуальную жизнь": обладатели телевизоров "чистят особый дымоход" на шесть процентов реже остальных», — говорилось в постах издания. "It’s TV that kills your sex life": people who own TV sets are 6 per cent less likely in any given week to «sweep the special chimney» https://t.co/zW23YdJRBY pic.twitter.com/amn2UMbWaV— The Times of London (@thetimes) 29 августа 2018 г.

Фраза стала поводом для насмешек в Twitter.

«Вычищаем особую печную трубу, как [Тереза Мэй]».

Sweeping the special chimney like pic.twitter.com/PuylPgE9Q3— Mollie Goodfellow (@hansmollman) 29 августа 2018 г.

«Я думал, "Чистка особого дымохода" — название документального фильма Фреда Дибны», — иронизирует Майк Пуллен (Mike Pullen), намекая на то, что Дибна увлекался вопросами дымоходов. “I thought ‘Sweeping The Special Chimney’ was a Fred Dibnah documentary” pic.twitter.com/z3VqGTiwC3— Mike Pullen (@MikePullen1969) 29 августа 2018 г.

«Просто мой особый дымоход прочистили». Just had my special chimney swept and it was pic.twitter.com/cO9n0R409V— Mr Roger Quimbly (@RogerQuimbly) 29 августа 2018 г.

Любителям образных сравнений предложили и другие странные синонимы слова «секс»: «загрузить волшебную стиральную машину, очистить мистический чайник, помыть чувственную духовку и вымыть полы шваброй в прекрасном коридоре».

Микроблогеры призвали Мидгли к ответу, однако журналистка никак не прокомментировала использование сравнения, которое сочли неуместным. «Люди, которые используют термин "прочистить особый дымоход", на 100 процентов реже занимаются сексом», — пришел к выводу один из возмущенных пользователей.