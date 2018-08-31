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Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
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Мексиканская девушка-пилот спрыгнула с самолета для участия в челлендже 

РИА Новости 41 минуту назад
Александра Маркинез, 30-летняя пилот из Мексики приняла участие в Kiki челлендже, который заключается в том, чтобы выйти из машины на ходу и танцевать рядом с нею. Правда, в случае с Александрой, это был самолет, а компанию ей составила бортпроводница, сообщает The Sun.
Девушка сняла свое выступление на видео и выложила в сеть. На ролике видно, как девушки идут рядом с движущимся самолетом и танцуют.
Челлендж Kiki появился после выхода клипа канадского рэпера Дрейка, в котором он танцевал рядом с движущимся автомобилем. После этого комик Shiggy станцевал под песню, и множество пользователей присоединились к челленджу.
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