Google отверг обвинения Трампа в подтасовке результатов поиска новостей о нем

Компания Google отвергла обвинения президента США Дональда Трампа в политической подтасовке результатов поиска новостей о нем. Классификация новостей в поисковике не связана с политическими мотивами, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на официального представителя компании.

"Поисковик не связан с политической повесткой дня, и мы не подтасовываем результаты в соответствии с какой-либо политической идеологией", — говорится в заявлении.

Как отмечается, главной целью компании является обеспечение пользователей наиболее подходящими ответами на их запросы в доли секунды.

По словам представителя Google, разработчики постоянно трудятся над улучшением работы поисковика и никогда не ранжируют результаты с целью манипулирования политическими настроениями в обществе.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что 96% результатов запросу "Трамп новости" — это ссылки на национальные СМИ, разделяющие левые политические взгляды. По его словам, Google и другие подавляют голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости.

Трамп неоднократно открыто выступал с критикой в адрес либерально настроенных изданий и телекомпаний, которые критикуют работу его администрации и представляют его самого в невыгодном свете.