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Иностранцы превратили мем с Агутиным в символ трагедии
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Иностранцы превратили мем с Леонидом Агутиным в символ трагедии 

Lenta.ru 56 минут назад
На международном имиджборде Reddit появился известный российский мем с изображением судьи шоу «Голос» Леонида Агутина, готовящегося с силой нажать на кнопку перед ним. Посетители форума по-своему поняли это вирусное изображение.
Подпись к фотографии гласила: «Когда мир услышал трагические новости», а красная кнопка была подписана как «F». Эта буква в англоязычном сегменте интернета считается универсальным выражением сочувствия. Иностранные пользователи оставляют ее в комментариях к сообщениям о смертях и других печальных событиях.
Посетителям имиджборда мем показался жизненным: под постом появились десятки комментариев с буквой «F». Некоторые специально увеличивали шрифт, привлекая внимание.
В России это изображение Леонида Агутина было популярным в 2017 году. Тогда оно стало символом принятия сложных решений: к примеру, отложить утренний будильник. Сам певец тогда прокомментировал свое превращение в мем, заявив, что это не причиняет никому вреда, «даже наоборот».
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